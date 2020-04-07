07 Nisan 2020, Salı

FENERBAHÇE

Portekiz basını duyurdu! Fenerbahçe'nin başına 2 efsane birden

Portekiz basını duyurdu! F.Bahçe'nin başına 2 efsane birden
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.04.2020

Portekiz'in A Bola Gazetesi, Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon şampiyonluğa ulaşabilmek için tecrübeli ikili 'ı teknik direktör olarak, Ariedo Braida'yı ise sportif direktör olarak göreve getirmek istediğini yazdı.

Yeni sezonda şampiyonluk özlemini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör arayışı devam ediyor. Son dönemde gündeme gelen (teknik direktör) ve Ariedo Braida (sportif direktör) iddiaları artarak devam ediyor. Portekiz'in A Bola Gazetesi de verdiği haberde, sarılacivertli kulübün yeni bir projeye başlamak istediğini ve iki tecrübeli ismi göreve getirmeyi planladığını duyurdu.

TEK HEDEF BAŞARI
A Bola, iki anahtar parça diye lanse ettiği ikiliden Laurent Blanc'ın teknik direktör, Braida'nın ise sportif direktör olarak düşünüldüğünü yazdı. Süper Lig'de 7. sırada bulunan Kanarya'nın iki isimle birlikte 2014'ten bu yana özlemi çekilen şampiyonluğa kavuşmayı hedeflediği aktarıldı. 2016'dan beri boşta olan Blanc'ın ilk teklife olumlu yaklaştığı, Braida'nın da gelmeye hazır olduğu iddia edildi.

Belhanda için flaş sözler! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı! Dudak uçuklatan rakam Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı! Dudak uçuklatan rakam
F.Bahçe'den corona virüsü açıklaması! Max Kruse... F.Bahçe'den corona virüsü açıklaması! Max Kruse...
İşte Fenerbahçe'nin 4 silahşoru İşte Fenerbahçe'nin 4 silahşoru
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör