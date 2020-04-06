06 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

TFF'den Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı

TFF'den Fenerbahçe'ye başsağlığı mesajı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.04.2020

(), 'in vefatı nedeniyle camiasına başsağlığı diledi.

'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "'nin eski futbolcusu, ülkesi 'ın milli takımında da görev yapan efsane teknik direktör 'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Antic ailesi, Fenerbahçe camiası ve Avrupa futbol ailesine başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan 71 yaşındaki Sırp futbol adamı, 'in yanı sıra ve 'da teknik direktörlük yapmıştı.

F.Bahçeli eski futbolcu hayatını kaybetti haberin devamı


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