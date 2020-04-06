Fenerbahçeli eski futbolcu Radomir Antic hayatını kaybetti! Radomir Antic kimdir?
La Liga'da Barcelona ve Atletico Madrid gibi takımları çalıştıran ve 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe formasını da terleten Radomir Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.
Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen, Atletico Madrid ve Barcelona'da da teknik direktörlük yapan Radomir Antic, yaşamını yitirdi.
Antic'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic'in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.
Futbolculuk döneminde 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.
RADOMIR ANTIC KİMDİR?
22 Kasım 1948 tarihinde Sırbistan'ın Zitiste kentinde dünyaya gelen Radomir Antic, futbola Sloboda Uzice takımında başladı. 1977 yılında 9 sezon boyunca formasını giydiği Partizan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Antic, Real Zaragoza ve Luton formalarını terletmesinin ardından 1984 yılında profesyonel futbol yaşantısına nokta koydu. Teknik direktör olarak futbol hayatına devam eden Sırp futbol adamı, Real Zaragoza, Real Oviedo, Atletico Madrid, Barcelona, Celta Vigo, SD Luneng ve HB Zhongji'nin yanı sıra Sırbistan Milli Takımı'nı da çalıştırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...