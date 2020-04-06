06 Nisan 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli eski futbolcu Radomir Antic hayatını kaybetti! Radomir Antic kimdir?

F.Bahçeli eski futbolcu hayatını kaybetti
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 06.04.2020 Giriş Tarihi: 06.04.2020

'da ve gibi takımları çalıştıran ve 1977-1978 sezonunda formasını da terleten , 71 yaşında hayatını kaybetti.

Bir dönem 'de forma giyen, ve 'da da teknik direktörlük yapan , yaşamını yitirdi.

Antic'in vefatını sosyal medya hesabından duyuran Atletico Madrid ekibi, "Atletico Madrid ailesi, efsanevi koçlarımızdan Radomir Antic'in yasını tutuyor. Sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Huzur içinde uyu" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde 1977-1978 sezonunda Fenerbahçe'de oynayan Antic, 71 yaşında hayatını kaybetti.

RADOMIR ANTIC KİMDİR?

22 Kasım 1948 tarihinde Sırbistan'ın Zitiste kentinde dünyaya gelen Radomir Antic, futbola Sloboda Uzice takımında başladı. 1977 yılında 9 sezon boyunca formasını giydiği Partizan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Antic, Real Zaragoza ve Luton formalarını terletmesinin ardından 1984 yılında profesyonel futbol yaşantısına nokta koydu. Teknik direktör olarak futbol hayatına devam eden Sırp futbol adamı, Real Zaragoza, Real Oviedo, Atletico Madrid, Barcelona, Celta Vigo, SD Luneng ve HB Zhongji'nin yanı sıra Sırbistan Milli Takımı'nı da çalıştırdı.

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