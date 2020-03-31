31 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin kare ası! Değerlerini yükselttiler

Fenerbahçe'nin kare ası! Değerlerini yükselttiler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

Süper Lig'de bu sezon da hedeflerin uzağında kalan Fenerbahçe'de 4 oyuncu değerini yükseltmeyi başardı. Kötü bir sezon geçiren Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, kaleci Altay, Ferdi ve eleştirilere rağmen Jailson değerini yükseltti.

'dan transfer edilen ve sezon başında 2.5 milyon euro değeri olan Vedat Muriç, ligdeki 13 gol+4 asistlik performansıyla değerini 12 milyon euro'ya çıkardı. Ankaragücü'nden gelen Altay Bayındır'ın 600 bin euro olan değeri de 6 milyon euro'ya yükseldi. Stoperde yaptığı hatalarla tepki toplayan Jailson da değerini 5 milyon euro'ya çıkarmayı başardı. 'Nöbetçi golcü' Ferdi'nin değeri ise 1.5 milyon euro'dan 2.8 milyon euro'ya arttı.

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