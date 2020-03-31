31 Mart 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin kare ası! Değerlerini yükselttiler
Süper Lig'de bu sezon da hedeflerin uzağında kalan Fenerbahçe'de 4 oyuncu değerini yükseltmeyi başardı. Kötü bir sezon geçiren Sarı-lacivertlilerde Vedat Muriç, kaleci Altay, Ferdi ve eleştirilere rağmen Jailson değerini yükseltti.
Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sezon başında 2.5 milyon euro değeri olan Vedat Muriç, ligdeki 13 gol+4 asistlik performansıyla değerini 12 milyon euro'ya çıkardı. Ankaragücü'nden gelen Altay Bayındır'ın 600 bin euro olan değeri de 6 milyon euro'ya yükseldi. Stoperde yaptığı hatalarla tepki toplayan Jailson da değerini 5 milyon euro'ya çıkarmayı başardı. 'Nöbetçi golcü' Ferdi'nin değeri ise 1.5 milyon euro'dan 2.8 milyon euro'ya arttı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...