Fenerbahçe'den transfer bombası! Son aday Stambouli .

Fenerbahçe stoper bölgesinde transfer listesine yeni bir isim daha ekledi. Sarı-Lacivertliler, Schalke'nin Fransız yıldızı Stambouli'nin peşinde.

Fenerbahçe gelecek sezonun transfer çalışmalarına hız verdi… Stoper bölgesinde daha önce adaylarını belirleyen Sarı- Lacivertliler yeni bir ismi daha listesine ekledi.

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