01 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den transfer bombası! Son aday Stambouli .

Fenerbahçe stoper bölgesinde transfer listesine yeni bir isim daha ekledi. Sarı-Lacivertliler, Schalke'nin Fransız yıldızı Stambouli'nin peşinde.

Fenerbahçe'den transfer bombası! Stopere Fransız yıldız...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.04.2020 Giriş Tarihi: 01.04.2020

gelecek sezonun çalışmalarına hız verdi… Stoper bölgesinde daha önce adaylarını belirleyen Sarı- Lacivertliler yeni bir ismi daha listesine ekledi.

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