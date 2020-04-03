03 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Josef: Vasco benim için ayrı

Josef: Vasco benim için ayrı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.04.2020

Fenerbahçe'nin eski ön liberosu Josef de , Brezilya'ya dönmesi halinde bu takımın Vasco olacağını söyledi. Suudi ekibi Al-Ahli'de forma giyen tecrübeli oyuncu, Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Vasco'ya saygı duyuyorum. Bana okul, yemek ve ev veren, bana bugün olduğum kişiliği öğreten kulüptü. O formayı temsil etmeye çalışıyorum. Her nerde olursam olayım." dedi.

Fenerbahçe'nin eski ön liberosu Josef de , Brezilya'ya dönmesi halinde bu takımın Vasco olacağını söyledi. Suudi ekibi Al-Ahli'de forma giyen tecrübeli oyuncu, Fox Sports'a yaptığı açıklamada, "Vasco'ya saygı duyuyorum. Bana okul, yemek ve ev veren, bana bugün olduğum kişiliği öğreten kulüptü. O formayı temsil etmeye çalışıyorum. Her nerde olursam olayım." dedi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması Erol Bulut'tan Fenerbahçe açıklaması
Fenerbahçe'den Mehmet Ekici kararı Fenerbahçe'den Mehmet Ekici kararı
Erol Bulut'ta işlem tamam! Sürpriz yardımcı... Erol Bulut'ta işlem tamam! Sürpriz yardımcı...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör