03 Nisan 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Chelsea zaferi unutulmaz

Chelsea zaferi unutulmaz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.04.2020

Sarı-lacivertli takım için dün unutulmaz Chelsea zaferinin yıldönümüydü. 2 Nisan 2008'de Şampiyonlar Ligi ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda İngiliz devini konuk eden Fenerbahçe, Deivid ve 'ın golleriyle 2-1 kazanıp taraftarını sokağa dökmüştü. Rövanşta Chelsea 2-0 galip gelerek tur atladı.

Sarı-lacivertli takım için dün unutulmaz Chelsea zaferinin yıldönümüydü. 2 Nisan 2008'de Şampiyonlar Ligi ilk maçında Şükrü Saracoğlu Stadı'nda İngiliz devini konuk eden Fenerbahçe, Deivid ve 'ın golleriyle 2-1 kazanıp taraftarını sokağa dökmüştü. Rövanşta Chelsea 2-0 galip gelerek tur atladı.
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