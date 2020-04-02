02 Nisan 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi! Sezon sonunda gidecek mi?

Ferdi için açıklama geldi! Sezon sonunda gidecek mi?
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 Giriş Tarihi: 02.04.2020

'nin eski teknik direktörü 'nun başında olduğu Derby Country'nin, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı 'nu istediği iddia edilmişti. Championship ekibini takip eden gazeteciler, 20 yaşındaki oyuncunun olacağına yönelik iddiaları yalanladılar.

'nin genç futbolcusu 'nun adı son günlerde Championship ekibi ile anılıyordu. Takımın hocası 'nun da sarı-lacivertli ekipte yakından tanıdığı yıldız ismi takımında görmek istediği iddia edilmişti.

Bu haberler sonrası kulübü yakından takip eden The Athletic adlı sitenin Derby County muhabiri Ryan Conway'den bir açıklama geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Conway, Ferdi'nin ilerisi için bir ihtimal olabileceğini ancak şu an kulübün gündeminde olmadığını yazdı.

Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım yapmak adına kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu bu sezon özellikle 'nda çıktığı maçlarda dikkat çeken bir performansa imza atmıştı.

Süper Lig devinden genç yıldız için takas planı! haberin devamı

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