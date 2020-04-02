Ferdi Kadıoğlu için açıklama geldi! Sezon sonunda gidecek mi?
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu'nun başında olduğu Derby Country'nin, sarı-lacivertlilerin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nu istediği iddia edilmişti. Championship ekibini takip eden gazeteciler, 20 yaşındaki oyuncunun transfer olacağına yönelik iddiaları yalanladılar.
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun adı son günlerde Championship ekibi Derby County ile anılıyordu. Takımın hocası Phillip Cocu'nun da sarı-lacivertli ekipte yakından tanıdığı yıldız ismi takımında görmek istediği iddia edilmişti.
Bu haberler sonrası kulübü yakından takip eden The Athletic adlı sitenin Derby County muhabiri Ryan Conway'den bir açıklama geldi. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Conway, Ferdi'nin ilerisi için bir ihtimal olabileceğini ancak şu an kulübün gündeminde olmadığını yazdı.
Fenerbahçe'nin geleceğe yatırım yapmak adına kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı maçlarda dikkat çeken bir performansa imza atmıştı.
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