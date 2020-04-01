01 Nisan 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Kruse’den sert tepki

Kruse’den sert tepki
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 01.04.2020

Hastanede yattığı iddialarına önceki gün cevap veren Kruse, dedikoduyu ortaya atanlara sert tepki gösterdi.

Hastanede yattığı iddialarına önceki gün cevap veren Kruse, dedikoduyu ortaya atanlara sert tepki gösterdi. Alman oyuncunun bu haberlerin devam etmesi halinde hukuki yollara başvuracağı ifade edildi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den teklif geldi mi? Canlı yayında açıkladı! F.Bahçe'den teklif geldi mi?
Menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den ayrılacak mı? Menajeri açıkladı! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
F.Bahçe'den 'Evde kal' paylaşımı! Yakında kavuşmak üzere F.Bahçe'den 'Evde kal' paylaşımı! "Yakında kavuşmak üzere"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör