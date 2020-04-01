01 Nisan 2020, Çarşamba
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Vedat Muriqi'nin menajerinden transfer açıklaması
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren ve kariyerini İtalya'da sürdüreceği konuşulan Vedat Muriqi ile ilgili son dakika gelişmesi yaşanıyor. Kosovalı golcünün menajeri Haluk Canatar, Muriqi'nin transferiyle ilgili bir İtalyan sitesinde kendisinin yaptığı iddia edilen açıklamaları yalanladı.
Canatar paylaşımında "İyi akşamlar. Bir İtalyan haber sitesinde yayınlanan ve bana ait olduğ iddia edilen açıklama doğru değildir. Hiçbir haber kuruluşuna Vedat Muriqi veya farklı bir konuda son dönemde bir açıklamam olmadı. Lütfen bu tarz haberlere itibar etmeyiniz. Vedat Muriqi transferinde tek yetkili ve söz sahibi adres Fenerbahçe Kulübü'dür." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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