Fenerbahçe'den 5 milyonluk büyük jest
Sarı-Lacivertli futbolcular, topladığı 5 milyon liralık yardımal kampanyaya tam 33 bin gıda kolisi ile destek oldu… Muhteşem dayanışma örneğine tüm takıma traftarları alkış tuttu
Fenerbahçe Futbol Takımı, covid-19 salgını nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından maddi durumu iyi olmayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar için yürütülen vefa kampanyasına destek verdi. Sarı-lacivertli futbol takımı, topladığı 5 milyon lirayla kampanyaya 33 bin gıda kolisi ile destek oldu.
ŞİMDİ KENETLENME ZAMANI
Açıklamada "Bu zorlu günlerde topyekün kenetlenerek ihtiyaç sahibi insanlarımıza bu topraklarda yalnız olmadıklarını gösterme, el ele vererek onlara destek olma zamanıdır" denildi.
KAMPANYAYA DESTEK OLUN!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Devletimize destek olma zamanı. İmkanı olanların ihtiyacı olanlara el uzatma zamanı. Rakiplerimize sesleniyoruz. Kampanyaya destek olun" dedi.
EN DOĞRU YERE YARDIM YAPTIK
Emre Belözoğlu ise, "Neler yapabiliriz diye konuştuk. Ortak bir fon ile destek olma kararı aldık. Kararı başkanımıza ilettik ve en doğru yere yardımda bulunduk" ifadelerini kullandı…
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