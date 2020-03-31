''Fenerbahçe her hocanın hayali''

Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'nin kendisine resmi teklif yapmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Koşukavak, "Fenerbahçe, her Türk antrenörün hayalinde olan bir yerdir. Başkan Ali Koç'a teşekkür ediyorum. Sezon sonunda ne olur bilemeyiz" dedi. Fenerbahçe, Koşukavak'ın Altay'ı yarıyolda bırakmak istememesi nedeniyle görüşmelerin sezon sonunda tekrar değerlendirilmek üzere sonlandırıldığını açıklamıştı.

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