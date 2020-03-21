21 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Kwadwo Asamoah bombası!

G.Saray'ın gözdesi F.Bahçe yolunda! Sezon sonunda imzalar atılıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Yeni sezonun çalışmalarına şimdiden start veren 'de flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak uzun süredir sıkıntı çektiği sol bek bölgesine takviye yapmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, uzun süredir ezeli rakibi 'ın da ilgilendiği Ganalı futbolcu Kwadwo Asamoah'ın transferi için düğmeye bastı.

Şampiyonluk yarışından uzak kalan 'de gelecek sezonun çalışmaları başladı. Yönetim, yeni hocayla anlaştıktan sonra ilk iş olarak sol bek transferi yapacak.

Yıllardır sarı-lacivertli takımın adeta kanayan yarası olan sol bek bölgesi için düşünülen isim ise Asamoah. Serie A ekibi 'de futbol yaşantısını sürdüren Ganalı futbolcunun sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atacağı iddia edildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Yeni sezonda Inter'de oynamayı düşünmeyen Asamoah'la Fenerbahçe ilgileniyor. , Lazio ve Hoffenheim gibi Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan 31 yaşındaki sol bek 'ye gelmeye sıcak bakıyor.

Fanatik'in haberine göre 'ta oynadığı dönemde adı 'la anılan ancak sarı-kırmızılı takım yerine Inter'e giden Asamoah'ın 'da mutsuz olduğu, bu kez 'un yolunu tutarak Fenerbahçe'ye imza atabileceği aktarıldı.

Asamoah bu sezon 11 kez Inter forması giyerken 1 asist yapma başarısı gösterdi.

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