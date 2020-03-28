28 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ricardo Rodriguez'den transfer itirafı! Fenerbahçe...

Ricardo Rodriguez'den transfer itirafı! Fenerbahçe...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 Giriş Tarihi: 28.03.2020

'nin devre arasında döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı ancak oyuncuyu Eindhoven'a kaptıran için menajerinden önemli itiraflar geldi.

Ara döneminde 'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği ancak 'ye kaptırdığı Ricarco Rodriguez kanadından önemli açıklamalar geldi.

İsviçreli sol bekin menajeri Gianluca Di Domenico, konu ile ilgili yaptığı konuşmada ve Fenerbahçe'nin de oyuncu ile ilgilendiğini ancak PSV'nin transferin gerçekleşmesi için daha yoğun çalıştığını dile getirdi.

"FENERBAHÇE BÜYÜK ÇABA GÖSTERDİ"

Domenico, yaptığı konuşmada, "Ocak ayında John de Jong (PSV A Takım Direktörü) Milano'ya geldi. Kartlarımızı her zaman açık oynadık. O anda bir karar veremedik çünkü Napoli de ilgileniyordu. Ricardo için ilginçti. Fenerbahçe'de onun için büyük çaba gösterdi." dedi.

"PSV VAZGEÇMEDİ"

Tecrübeli futbol adamı konuşmasının devamında, "Ondan Vazgeçmediler. Azimleri, bizim için fark yarattı. Ricardo, onu götürmek için her şeyi yapan bir kulübe gitmek istedi. PSV'de durum böyleydi." dedi.

, bu sezon toplamda 11 müsabakada rol alırken 835 dakika sahada kaldı.

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