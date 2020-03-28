28 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de corona virüsüne yakalanan oyuncu belli oldu!

F.Bahçe'de corona virüsüne yakalanan oyuncu belli oldu!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 28.03.2020 Giriş Tarihi: 28.03.2020

'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran salgınından ülkemizde en çok etkilenen kulüplerden biri de ... Sarı-lacivertliler 1 basketbolcu, 1 teknik kadro ve 2 idari kadro çalışanının daha testlerinin pozitif çıktığı duyurmuştu. Corona virüsüne yakalananların ismi açıklanmazken, salgına yakalanan basketbolcunun olduğu belirtildi.

'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan salgını ülkemizde de etkili oluyor. Spor kulüplerini vuran salgından camiası da olumsuz etkilendi.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 4 isimde daha corona virüsü saptandığı ifade edildi. 'dan 1 basketbolcu, 1 teknik kadro ve 2 idare kadrodan olmak üzere toplamda 4 kişinin corona virüsüne yakalandığı belirtildi. Hasta hakları gereği yine isimler açıklanmazken, Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu testinin pozitif olduğunu hesabından takipçilerine duyurdu.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı de virüse yakalandı. Testleri pozitif çıkan deneyimli basketbolcunun hastanede gözetim altında olduğu ifade edildi.

Öte yandan daha önce corona virüsüne yakalandığını belirten Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda'nın test sonuçları negatif çıktı.

F.Bahçe'de corona virüsü testi pozitif çıkan isim konuştu haberin devamı

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