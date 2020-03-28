Fenerbahçe'de corona virüsüne yakalanan oyuncu belli oldu!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı saran corona virüsü salgınından ülkemizde en çok etkilenen kulüplerden biri de Fenerbahçe... Sarı-lacivertliler 1 basketbolcu, 1 teknik kadro ve 2 idari kadro çalışanının daha testlerinin pozitif çıktığı duyurmuştu. Corona virüsüne yakalananların ismi açıklanmazken, salgına yakalanan basketbolcunun Gigi Datome olduğu belirtildi.

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan corona virüsü salgını ülkemizde de etkili oluyor. Spor kulüplerini vuran salgından Fenerbahçe camiası da olumsuz etkilendi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada 4 isimde daha corona virüsü saptandığı ifade edildi. Fenerbahçe Beko'dan 1 basketbolcu, 1 teknik kadro ve 2 idare kadrodan olmak üzere toplamda 4 kişinin corona virüsüne yakalandığı belirtildi. Hasta hakları gereği yine isimler açıklanmazken, Fenerbahçe Beko İletişim ve Medya Sorumlusu İlker Üçer testinin pozitif olduğunu sosyal medya hesabından takipçilerine duyurdu.

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Gigi Datome de virüse yakalandı. Testleri pozitif çıkan deneyimli basketbolcunun hastanede gözetim altında olduğu ifade edildi.

Öte yandan daha önce corona virüsüne yakalandığını belirten Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda'nın test sonuçları negatif çıktı.

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