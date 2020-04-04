05 Nisan 2020, Pazar

FENERBAHÇE

İsmail Kartal: Her şey güzel giderken kötü bir olay yaşamıştır

İsmail Kartal o süreci anlattı! Her şey güzel giderken...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 05.04.2020

Teknik direktör , A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında 4 Nisan 2015'te futbol takımına yapılan saldırı ile ilgili yaşanan süreci anlattı. Corona virüsü nedeniyle karantina altında olan Kartal, "Ülke olarak birlik olduğumuzda her şeyin üstesinden geliriz" dedi.

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