05 Nisan 2020, Pazar
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İsmail Kartal: Her şey güzel giderken kötü bir olay yaşamıştır
Teknik direktör İsmail Kartal, A Spor'da yayınlanan Son Sayfa programında 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına yapılan saldırı ile ilgili yaşanan süreci anlattı. Corona virüsü nedeniyle karantina altında olan Kartal, "Ülke olarak birlik olduğumuzda her şeyin üstesinden geliriz" dedi.
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