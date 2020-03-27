Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 4 isim

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni hoca arayışını sürdüren Fenerbahçe yönetimi, transferde sol bek, stoper, sağ kanat ve forvete takviyeye öncelik verecek. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin radarındaki 4 isim ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Fenerbahçe'de an itibarıyla öncelik oyunculara da sıçrayan corona virüsü nedeniyle 'sağlığa' verilse de gelecek sezonun planlaması devam ediyor. Teknik direktör için girişimleri sürdüren yönetimin bir diğer ajandası ise transfer. Sarı-lacivertliler bu sezon büyük sıkıntı yaşanan sol bek ve stoper transferini ilk sırada düşünüyor. Hücum hattında ise devre arasında takımdan ayrılan Victor Moses'in yerine bir sağ kanat ile forvette Vedat Muriç'in yükünü azaltacak kaliteli bir golcü alınması hedefleniyor.

YERLİ GÖZDE MERT HAKAN

Transferde kriter ise Luiz Gustavo olacak. Dört mevkiye Brezilyalı yıldız gibi hem karakterli hem takıma direkt katkı sağlayacak kalitede isimler bulunarak, güçlü bir iskelet kadro kurulması planlanıyor. Yerli oyuncu olarak ise gündemde Demir Grup Sivasspor'un yıldızları Mert Hakan Yandaş ile Emre Kılınç'ın olması bekleniyor. İki oyuncuya teklif sunulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Teknik direktörlüğe Erol Bulut'un getirilmesi halinde Papiss Cisse ve N'Sakala'nın transferleri için girişimlerin hızlandırlıacağı öğrenildi.

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