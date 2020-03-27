27 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Ekpe Udoh'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım!

Ekpe Udoh'tan F.Bahçelileri heyecanlandıran paylaşım!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve sarı-lacivertli takımda Euroleague şampiyonluğu yaşayan basketbolcu Ekpe Udoh'tan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım geldi. ABD'li oyuncu, hesabından paylaştığı fotoğrafta kariyerini Avrupa'da sürdüreceğini açıkladı.

Fenerbahçe formasıyla Avrupa'nın önemli basketbol organizasyonu olan Euroleague'i kazanma başarısı gösteren Ekpe Udoh'tan sürpriz bir paylaşım geldi. Euroleague 2017 'un MVP'si Ekpe Udoh, EuroLeague severleri, özellikle de Fenerbahçelileri heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli pivot, hesabından Euroleague'de oynadığı maçların fotoğraflarını paylaştı ve ''Geriye dönme zamanı! Ya bu takımla ya da başka bir Avrupa takımıyla'' yazdı.

Fenerbahçe'de geçirdiği iki sezonda Euroleague'in en önemli oyuncularından biri olan Udoh, 2017'de sarı-lacivertlilerin kazandığı şampiyonlukta büyük rol oynamıştı.

İstanbul'daki macerasından sonra 'e giden yıldız pivot, istediği süre alamadı ve bu yaz Çin Ligi'ne transfer oldu. Corona virüsü sebebiyle ara verilen Çin'de 15 maça çıkan Udoh, ortalama 34 dakikada 18.6 sayı, 11.6 ribaund ve 4.5 blok ortalaması yakaladı.

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