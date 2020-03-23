23 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Kruse’ye yarayacak

Kruse’ye yarayacak
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 23.03.2020

Denizlispor ile 7 Mart'ta oynanan maçta sakatlanan Max Kruse, lige verilen arada sağlığına kavuşmayı hedefliyor. Sağ ayak bileği bağlarında hasar tespit edilen Alman yıldız, yeni bir erteleme olmazsa 21 Nisan'da ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahada olmak istiyor.

Denizlispor ile 7 Mart'ta oynanan maçta sakatlanan Max Kruse, lige verilen arada sağlığına kavuşmayı hedefliyor. Sağ ayak bileği bağlarında hasar tespit edilen Alman yıldız, yeni bir erteleme olmazsa 21 Nisan'da ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahada olmak istiyor.
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