Pierre van Hooijdonk: Alex teknik, Luciano katil

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye de dahil Avrupa'nın çoğu ülkesinde spor müsabakalarının ertelenmesine neden olan yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) ilgili açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali, "Normalde yemeyi çok sevmem ama son günlerde her gün pasta yaptım. Umarım bu süre zarfında çok yiyerek kilo almam." dedi.