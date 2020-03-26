26 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Pierre van Hooijdonk: Alex teknik, Luciano katil

Alex teknik, Luciano katil
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

, kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan kurduğu en iyi ilk 11'de 'den , ve Enke'ye de yer verdi.

'nın Algemeen Dagblad gazetesi için kadro oluşturan efsane oyuncu, için, "Onunla oynamak büyük zevkti. Müthiş bir oyun görüşü ve tekniği vardı" yorumunu yaparken, için ise, " gerçek bir katildi. biri değildi" sözlerini kullandı.

Hooijdonk'un en iyi 11'i: Enke, McKinlay, M.Diarra, Luciano, McNamara, Maniche, Thom, Lokhof, Bosvelt, Alex de Souza, Di Canio

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