26 Mart 2020, Perşembe
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Pierre van Hooijdonk: Alex teknik, Luciano katil
Pierre Van Hooijdonk, kariyerinde birlikte oynadığı futbolculardan kurduğu en iyi ilk 11'de Fenerbahçe'den Alex, Fabio Luciano ve Enke'ye de yer verdi.
Hollanda'nın Algemeen Dagblad gazetesi için kadro oluşturan efsane oyuncu, Alex için, "Onunla oynamak büyük zevkti. Müthiş bir oyun görüşü ve tekniği vardı" yorumunu yaparken, Luciano için ise, "Fabio gerçek bir katildi. Normal biri değildi" sözlerini kullandı.
Hooijdonk'un en iyi 11'i: Enke, McKinlay, M.Diarra, Luciano, McNamara, Maniche, Thom, Lokhof, Bosvelt, Alex de Souza, Di Canio
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