19 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerium mağazaları geçici olarak kapatılıyor

Fenerium mağazaları geçici olarak kapatılıyor
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 19.03.2020 Giriş Tarihi: 19.03.2020

Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı mağazalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarından itibaren geçici olarak kapanacağı duyuruldu.

Fenerium'dan yapılan açıklamada, taraftarların, çalışanların ve ailelerinin sağlıklarının önemsendiğine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda ülke çapındaki tüm mağazalarının faaliyetlerine yarın itibarıyla geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süre içerisinde depolarımızda tüm hijyenik koşullar önceliğimiz olacak şekilde, online satış mağazamız 'Fenerium.com' üzerinden taraftarlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Taraftarlarımız ve çalışanlarımızın buluşacağı güne kadar sağlıkla kalın."

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