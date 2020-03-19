Fenerium mağazaları geçici olarak kapatılıyor
Fenerbahçe Kulübünün resmi ürünlerinin satıldığı Fenerium mağazalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarından itibaren geçici olarak kapanacağı duyuruldu.
Fenerium'dan yapılan açıklamada, taraftarların, çalışanların ve ailelerinin sağlıklarının önemsendiğine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler doğrultusunda ülke çapındaki tüm Fenerium mağazalarının faaliyetlerine yarın itibarıyla geçici bir süre ara veriyoruz. Bu süre içerisinde depolarımızda tüm hijyenik koşullar önceliğimiz olacak şekilde, online satış mağazamız 'Fenerium.com' üzerinden taraftarlarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Taraftarlarımız ve çalışanlarımızın buluşacağı güne kadar sağlıkla kalın."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...