18 Mart 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
İste 7 haftanın özeti
Giriş Tarihi: 18.03.2020
19. hafta sonunda şampiyonluğun favorisi gösterilen F.Bahçe, son 7 karşılaşmada alınan kötü sonuçların ardından dibe vurdu.
Lig yarışı için dün güncellenen şampiyonluk oranları Fenerbahçe'nin durumunu net bir şekilde özetledi. 19. hafta sonunda 2.50 ile tüm rakiplerinin önünde şampiyonluğun en güçlü adayı gösterilen sarı-lacivertliler, 26. hafta sonunda ise resmen dibe vurdu. Yeni şampiyonluk oran larında Trabzonspor 2.65 ile ilk sırayı alırken, Fenerbahçe 150'yle 6.'lığa geriledi. Süper Lig'deki son 7 maçta galibiyet sevinci yaşayamayan sarı-lacivertliler, 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı, 3 beraberlik aldı. Bu süreçte 8 kez rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 13 gol gördü.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...