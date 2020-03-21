21 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den videolu antrenman

Videolu antrenman
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 21.03.2020

Sarı-lacivertli futbolcular, lige verilen arada bir hafta video sistemle evde antrenman yapacak. Gerekli malzemeleri kulüp tedarik edecek.

Liglerin ertelenmesiyle birlikte futbol takımının çalışmalarını artık evde yapması bekleniyordu. Kulüpten de bu yönde açıklama geldi. Oyuncuların 1 hafta süreyle antrenmanlarını evlerinde sürdüreceğini duyuran sarı-lacivertli yönetim, "Pazartesi gününden itibaren kendilerine tedarik edilen malzemelerle çalışmaya başlayacak oyuncularımız video sistem eşliğinde Bireysel Performans Uzmanımız Fatih Yıldız'ın gözetiminde antrenmanlarını yapacaktır" bilgisini paylaştı. Bir haftalık bu programın ardından ligin yeniden başlayacağı tarihe göre çalışma programının yeniden düzenleneceği ifade edildi. Birçok oyuncu form kaybı yaşamamak için koşulara başladı.

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