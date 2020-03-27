Hidayet Türkoğlu'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Beko'da koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
Hidayet Türkoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe Beko'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece ve insanlık olarak geçirdiğimiz bu zor günleri daha önce olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Üzüntümüz, mücadelemizi engellemeyecek" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Beko'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece ve insanlık olarak geçirdiğimiz bu zor günleri daha önce olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Üzüntümüz, mücadelemizi engellemeyecek. #EvdeKalTürkiye— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) March 27, 2020
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