27 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Hidayet Türkoğlu'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

Hidayet Türkoğlu'dan F.Bahçe'ye geçmiş olsun mesajı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 27.03.2020

Türkiye Federasyonu (TBF) Başkanı Beko'da koronavirüs (COVID-19) testleri pozitif çıkan 4 kişi için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

hesabından yaptığı açıklamada, " Beko'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 4 arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece ve insanlık olarak geçirdiğimiz bu zor günleri daha önce olduğu gibi yine birlik ve beraberlik içinde aşacağız. Üzüntümüz, mücadelemizi engellemeyecek" ifadelerini kullandı.

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