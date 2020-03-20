20 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den radikal karar! Evlat formülü...

Fenerbahçe'den radikal karar! Evlat formülü...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 20.03.2020 Giriş Tarihi: 20.03.2020

’de camianın evlatlarına teslim ediliyor. Spotrif direktör , teknik direktör ise olacak. Bulut’un yardımcılıklarını ise , ve Yalçın Kocakavak yapacak

'in 2. yarısına iyi bir giriş yapmasına rağmen üst üste 7 maçta 3 puanı bir arada göremeyerek şampiyonluk yarışının dışında kalan 'de yönetim kritik bir kararı hayata geçiyor. takımı camianın içinden gelen ve herkesin benimseyeceği isimlerden oluşacak.

SEZON BİTER BİTMEZ GÖREVDELER

Sabah gazetesinin haberine göre, kaptan sezonun bitimiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak. ile sözleşmesi bitecek olan ise takımın yeni teknik patronu olacak.

MEHMET YOZGATLI DA GELİYOR

Erol Bulut'un yardımcılıklarını ise yine camianın evlatları kabul edilen , yapacak. Diğer yardımcı isim ise şu an Altay'ın başında olan .

KOŞUKAVAK DA KATILACAK

Yalçın Koşukavak aynı zaman altyapının koordinasyonundan da sorumlu olacak. Sezon sonuna kadar da Altay'ın başında kalacak.

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