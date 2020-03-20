Fenerbahçe'den radikal karar! Evlat formülü...
Fenerbahçe’de futbol camianın evlatlarına teslim ediliyor. Spotrif direktör Emre Belözoğlu, teknik direktör ise Erol Bulut olacak. Bulut’un yardımcılıklarını ise Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve Yalçın Kocakavak yapacak
Süper Lig'in 2. yarısına iyi bir giriş yapmasına rağmen üst üste 7 maçta 3 puanı bir arada göremeyerek şampiyonluk yarışının dışında kalan Fenerbahçe'de yönetim kritik bir kararı hayata geçiyor. Futbol takımı camianın içinden gelen ve herkesin benimseyeceği isimlerden oluşacak.
SEZON BİTER BİTMEZ GÖREVDELER
Sabah gazetesinin haberine göre, kaptan Emre Belözoğlu sezonun bitimiyle birlikte sportif direktörlük görevine başlayacak. Alanyaspor ile sözleşmesi bitecek olan Erol Bulut ise takımın yeni teknik patronu olacak.
MEHMET YOZGATLI DA GELİYOR
Erol Bulut'un yardımcılıklarını ise yine camianın evlatları kabul edilen Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı yapacak. Diğer yardımcı isim ise şu an Altay'ın başında olan Yalçın Koşukavak.
KOŞUKAVAK DA KATILACAK
Yalçın Koşukavak aynı zaman altyapının koordinasyonundan da sorumlu olacak. Sezon sonuna kadar da Altay'ın başında kalacak.
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