18 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de son karar Christoph Daum

Takımı tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen yönetimin Daum konusunda hemfikir olduğu öğrenildi. Alman hocanın da göreve hazır olduğu ifade edildi.

Son karar Christoph Daum
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Ersun Yanal ayrılığının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren 'nin gündemine birçok isim gelmişti. Yerli ve yabancı teknik adamlarla görüşen sarı-lacivertlilerin son kararı ortaya çıktı.

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