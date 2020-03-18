18 Mart 2020, Çarşamba
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2020-2021 sezonunda kimse kalmayacak!
Giriş Tarihi: 18.03.2020
F.Bahçe yönetimi, gelecek sezon öncesi 4 oyuncu hariç birçok isimle yolları ayıracak.
Süper Lig'de bu sezon da hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon keskin kararlar alacak. Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriç, Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Ozan Tufan'ı kadroda tutup, bu oyuncuların dışındaki herkesi satış listesine koyacak. Mukaveleleri devam eden isimlerden kulüp bulmalarını isteyecek olan Fenerbahçe, sözleşmeleri ve kiralık süreleri haziran ayında bitecek futbolcularla kesinlikle masaya oturmayacak.
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