18 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

2020-2021 sezonunda kimse kalmayacak!

2020-2021 sezonunda kimse kalmayacak!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.03.2020

F.Bahçe yönetimi, gelecek sezon öncesi 4 oyuncu hariç birçok isimle yolları ayıracak.

Süper Lig'de bu sezon da hedeflerinin uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon keskin kararlar alacak. Sarı-lacivertli yönetim, Vedat Muriç, Luiz Gustavo, Altay Bayındır ve Ozan Tufan'ı kadroda tutup, bu oyuncuların dışındaki herkesi satış listesine koyacak. Mukaveleleri devam eden isimlerden kulüp bulmalarını isteyecek olan Fenerbahçe, sözleşmeleri ve kiralık süreleri haziran ayında bitecek futbolcularla kesinlikle masaya oturmayacak.

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