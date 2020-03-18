18 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Dirar yine sol beke

Dirar yine sol beke
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Nabil Dirar’a yine sol bek göründü... ’ın bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendi bölgesi olan sağ kanatta görev alamayan Dirar, sınavında da sol beke geçecek.

Nabil Dirar'a yine sol bek göründü... 'ın bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kendi bölgesi olan sağ kanatta görev alamayan Dirar, sınavında da sol beke geçecek. Tecrübeli futbolcu, bu sezon 24 maçın 18'inde savunmanın solunda forma giymişti.
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