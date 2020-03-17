17 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Sadık’tan koşu startı

Sadık’tan koşu startı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Fenerbahçe'de geçen yıl aralık ayında ön çapraz bağı kopan ve 19 Aralık'ta ameliyat olan Sadık Çiftpınar, sahada koşulara başladı.

Fizyoterapist eşliğinde tesislerde düz koşu yapan tecrübeli oyuncunun ilerleyen günlerde topla çalışmalara da başlaması hedefleniyor. Sezonu kapattığı belirtilen Sadık'ın gelişim sürecine göre ligin son haftalarında forma giyme şansı doğmuş oldu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Adana Demirspor deplasmanda şov yaptı! Adana Demirspor deplasmanda şov yaptı!
Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut olmalı "Fenerbahçe'nin hocası Erol Bulut olmalı"
Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Sezon sonuna kadar.. Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Sezon sonuna kadar..
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör