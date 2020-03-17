17 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Puyvelde itirafı

Puyvelde itirafı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Çetinkaya’dan çarpıcı itiraf: Aziz Yıldırım başkan seçilseydi, Chris van Puyvelde’yi getirecekti.

Belçika 2. Lig takımlarından Westerlo'da ikinci başkanlık görevini yürüten Hasan Çetinkaya, TRT Spor'a verdiği röportajda Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde sarı-lacivertlilerde idari menajerlik yapan Çetinkaya, "Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe'deki son seçimde vaatlerinden biri teknik direktör Chris van Puyvelde'ydi. Belçika Futbol Federasyonu ile 2018 Dünya Kupası'ndaydı. Sözleşmesindeki gizlilik sebebiyle açıklanamamıştı. Ancak daha Dünya Kupası'na gitmeden önce biz onunla anlaşmıştık. Türkiye'ye geldi ve Fenerbahçe'ye gelmeyi de kabul etmişti" dedi.

Çetinkaya, "F.Bahçe'nin 80'e yakın futbol okulu olması Puyvelde'yi heyecanlandırmıştı. Bunları birbirine entegre ederek müthiş bir futbolcu fabrikası kurabiliriz, diyordu" dedi. 60 yaşındaki Van Puyvelde, Belçika'nın en önemli teknik direktörleri arasında gösteriliyor.

CARLOS GERÇEĞİ!
Fenerbahçe'deki ilginç bir anısını da anlatan Çetinkaya, "Bir gün Macaristan'a gittik. Otele gider gitmez Roberto Carlos bir hanımefendi ile oturuyordu. Futbolcunun erkek veya kadın fark etmez arkadaşı da olsa otele birisini çağırması için yönetimden izin alması gerekiyor. Carlos'a durumu sordum, 'O benim eşim, çocuğumun annesi' dedi. Çocuk da benziyor, yanlarında. Meğer 6 farklı eşten 8 çocuğu varmış" diye konuştu.

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