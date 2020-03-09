Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sevinci!

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve düz koşulara başlayan Garry Rodrigues'in, bu hafta takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve geçen hafta düz koşulara başlayan yıldız oyuncu Garry Rodrigues'in bu hafta takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Yeşil Burun Adalı futbolcu Süper Lig'de en son 21. haftada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giymişti. Rodrigues; Galatasaray, Antalya, Ankaragücü ve Denizlispor maçlarını kaçırdı.

29 yaşındaki futbolcunun İttifak Holding Konyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.

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