09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues sevinci!

F.Bahçe'ye müjde! Yıldız isim geri dönüyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'de sakatlığını atlatan ve düz koşulara başlayan 'in, bu hafta takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

'de sakatlığını atlatan ve geçen hafta düz koşulara başlayan yıldız oyuncu 'in bu hafta takımla çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

Yeşil Burun Adalı futbolcu 'de en son 21. haftada Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giymişti. Rodrigues; Galatasaray, Antalya, Ankaragücü ve Denizlispor maçlarını kaçırdı.

29 yaşındaki futbolcunun İttifak Holding Konyaspor maçında kadroda olması bekleniyor.

Fenerbahçe'den açıklama! Yeni hocamız... haberin devamı

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