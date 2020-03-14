14 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Top çizgiyi geçti mi?

Konyaspor - F.Bahçe maçında tartışmalı pozisyon! Top çizgiyi geçti mi?
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2020

'in 26. haftasında İttifak Holding , sahasında 'yi konuk etti. Ev sahibi takım, mücadelenin 15. dakikasında 'in kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğine yönelik itirazlarda bulunsa da hakem oyunu devam ettirdi. Konyaspor ise pozisyonun ardından hesabından yaptığı paylaşımla verilen karara tepki gösterdi.

'in 26. haftasında ile , Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi takım, 'in kafa vuruşu sonrası kaleci 'in kurtardığı pozisyonda topun çizgiyi geçtiğine yönelik maçın hakemi 'e yönelik itirazlarda bulundu. İtirazın ardından VAR ile iletişime Göçek, devam kararı verdi.

İşte o pozisyon (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır):





KONYASPOR'DAN TEPKİ GELDİ

Konyaspor Kulübü ise pozisyonun hesabından bir paylaşım yaparak Hüseyin Göçek'in verdiği karara tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı kulübün yaptığı paylaşımda "Golün tanımı: Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir." ifadelerine yer verildi.

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