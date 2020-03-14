Konyaspor - Fenerbahçe maçında tartışmalı pozisyon! Top çizgiyi geçti mi?
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Ev sahibi takım, mücadelenin 15. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda topun çizgiyi geçtiğine yönelik itirazlarda bulunsa da hakem Hüseyin Göçek oyunu devam ettirdi. Konyaspor ise pozisyonun ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla verilen karara tepki gösterdi.
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelenin 15. dakikasında ev sahibi takım, Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşu sonrası kaleci Harun Tekin'in kurtardığı pozisyonda topun çizgiyi geçtiğine yönelik maçın hakemi Hüseyin Göçek'e yönelik itirazlarda bulundu. İtirazın ardından VAR ile iletişime Göçek, devam kararı verdi.
İşte o pozisyon (Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır):
KONYASPOR'DAN TEPKİ GELDİ
Konyaspor Kulübü ise pozisyonun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Hüseyin Göçek'in verdiği karara tepki gösterdi. Yeşil-beyazlı kulübün yaptığı paylaşımda "Golün tanımı: Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi gibi spor müsabakalarında, topun kale çizgisini geçmesi ile kazanılan sayının isimdir." ifadelerine yer verildi.
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