08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe’den Okan Turp’a mesaj! "Senden beklentimiz büyük"

F.Bahçe'den genç isme mesaj! Senden beklentimiz büyük
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'nin ara döneminde 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'a kiraladığı , çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Turp, antrenmanlarda gösterdiği performansla kendini geliştirmeye devam ederken, sarı-lacivertliler 19 yaşındaki futbolcuya "Senden beklentimiz büyük" mesajı verdi.

'nin 2018-2019 sezonunda 'nın Stuttgart U19 Takımı'ndan kadrosuna kattığı 19 yaşındaki defans oyuncusu , kiralık olarak forma giydiği 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da çalışmalarına devam ediyor. Kulüp tarafından sürekli takip edilen Turp'a verilen mesajda, "İyi gidiyorsun, güçlenmeye devam et ve temmuz başı kampına kendini hazırla. Senden beklentimiz büyük" ifadeleri yer alırken, 19 yaşındaki futbolcu Bandırmaspor'da yaptığı antrenmanlar dışında ekstra idman ve özel olarak salonda çalışıyor.

Bu sezon 'de savunma hattında sıkıntı çeken Fenerbahçe'de gelecek sezon adına Okan Turp'un direkt olarak kadroda yer alması bekleniyor.

Devre arasında Bandırmaspor'da olan Okan, takımında şu ana kadar forma şansı bulamadı.

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