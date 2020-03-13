13 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe kafilesi Konya'da

Fenerbahçe kafilesi Konya'da
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2020

'in 26'ncı haftasında yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak , karşılaşma için kente geldi. Antrenör Zeki Murat Göle'nin başında yer aldığı sarı-lacivertli kafileyi, 'koronavirüs' tedbirleri sebebiyle havalimanında taraftarlar karşılamadı. Fenerbahçeli oyuncular, havalimanından ayrılarak kamp yapacağı otele geçti.

'nin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: ", , Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, , Murat Sağlam, , Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, , , Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, ."

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