13 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Opet sezonu galibiyetle kapattı

Fenerbahçe Opet sezonu galibiyetle kapattı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2020

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 22. ve normal sezonun son haftasında , deplasmanda Karayolları'nı 3-2 yendi.

Salon: TVF

Hakemler: Aysim Erginay, İlknur Çakar

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Burcu Tutku Yüzgenç, Ezgi Akyaldız, Gerasymova (Gülçin Doğan, Fulden Ural, Merve Nezir, Tuğçe Ceyhan)

: Naz Aydemir Akyol, Thompson, Dicle Nur Babat, Vargas, Fatma Yıldırım, Guidetti (Melis Yılmaz, Aylin Sarıoğlu, Gülce Güçtekin, Sıla Çalışkan, İpar Özay Kurt, Beliz Başkır, Ceren Kestirengöz)

Setler: 25-27, 25-23, 25-18, 20-25, 4-15

Süre: 129 dakika (31, 30, 26, 28, 14)



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