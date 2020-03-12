Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Bu maç öncesi sarı lacivertlilerde genç kaleci Altay Bayındır ile ilgili bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Altay Bayındır, Almanya'da fıtık ameliyatı olacak. Bayındır'ın bu sebepten dolayı bir süre sahalardan uzak kalacak. Süper Lig'de bu sezon forma giydi 25 maçta kalesinde 33 gol gören Altay Bayındır, yaşadığı fıtık sorunu sebebiyle Almanya'nın Münih şehrinde ameliyat olacak. 21 yaşındaki kaleci geçireceği bu operasyon sebebiyle bir süre sarı-lacivertli formadan uzak kalacak.

FENERBAHÇE TESİSLERİNDE KORONAVİRÜS ÖNLEMİ



Koronavirüs önlemleri kapsamında Fenerbahçe tesislerinde görev yapan personellerin evlerine de sıvı dezenkeftanlar gönderildi. Aynı zamanda Fenerbahçe takım otobüslerinin dezenfekte edilmesi için harekete geçildi.



Tüm tesislerin hijyenini sağlamak isteyen Fenerbahçe yöneimi, futbol takımı dahil kulüpteki herkesi koronavirüsten korumaya çalışıyor.

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