Fenerbahçe köşeye sıkıştı

Sezonu Emre Belözoğlu-Volkan Demirel ikilisi ile tamamlamayı palnlayan Fener yönetimi çark etti. Denizli maçında hem futbol hem de oynu tatmin etmeyince takımın başına en kısa sürede yabancı hoca getirme krarı alındı

Fenerbahçe yönetiminin planları tutmadı... Sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu- Volkan Demirel ikilisine bırakmayı planlayan Sarı-Lacivertli yönetim, Denizli maçı sonrasında çark etti! Yönetim en kısa sürede takımın başına yabancı bir teknik adam getirme kararı aldı.



Henüz anlaşma sağlanmadı



Denizli maçında hem futbom hem de sonuç yönetimi tatmin etmezken listedeki teknik adamlarla görüşmeler hızlandırıldı. Ancak şu ana kadar görüşülen teknik adamların hiçbiri ile kesin olarak anlaşma sağlanmış değil.

Görüşmeler devam ediyor



Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim, Labbadia ve Dalic ile yapılan görüşmelerde bu teknik adamların hiçbiri sezonun geri kalanında görev almak istemedi. Ancak görüşmeler devam ediyor.



Fener kazanmayı unuttu



Süper Lig'de son galibiyetini 19. haftada Başakşehir önünde alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 6 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi.

Başkanın zor günleri



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da zor günler geçiriyor.

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