09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe köşeye sıkıştı

Fenerbahçe köşeye sıkıştı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Sezonu Emre Belözoğlu- ikilisi ile tamamlamayı palnlayan Fener yönetimi çark etti. maçında hem futbol hem de oynu tatmin etmeyince takımın başına en kısa sürede yabancı hoca getirme krarı alındı

yönetiminin planları tutmadı... Sezon sonuna kadar takımı Emre Belözoğlu- ikilisine bırakmayı planlayan Sarı-Lacivertli yönetim, maçı sonrasında çark etti! Yönetim en kısa sürede takımın başına yabancı bir teknik adam getirme kararı aldı.

Henüz anlaşma sağlanmadı

Denizli maçında hem futbom hem de sonuç yönetimi tatmin etmezken listedeki teknik adamlarla görüşmeler hızlandırıldı. Ancak şu ana kadar görüşülen teknik adamların hiçbiri ile kesin olarak anlaşma sağlanmış değil.

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy'dan hakem eleştirisi:

Görüşmeler devam ediyor

Lucescu, Kovac, Schmidt, Jardim, Labbadia ve Dalic ile yapılan görüşmelerde bu teknik adamların hiçbiri sezonun geri kalanında görev almak istemedi. Ancak görüşmeler devam ediyor.

Fener kazanmayı unuttu

'de son galibiyetini 19. haftada Başakşehir önünde alan Fenerbahçe, sonrasında oynadığı 6 lig maçında 3 puanı bir arada göremedi.

Fenerbahçe kabustan uyanamıyor haberin devamı

Başkanın zor günleri

Fenerbahçe Başkanı geçtiğimiz sezonun ardından bu sezon da zor günler geçiriyor.

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