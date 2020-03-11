11 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Flaş iddia! Mircea Lucescu ve Razvan Lucescu Fenerbahçe'ye gelecek

F.Bahçe için sürpriz teknik direktör iddiası! Baba oğul beraber gelecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.03.2020

'de kalan haftalarda takımı emanet edeceği , yeni sezonda sportif direktörlüğe geçecek Takımı ise oğlu çalıştıracak. Uzun vadeli çalışılması planlanan baba oğul, Fenerbahçe’de futbolun yeni patronu olacak.

Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına başlayan 'de birçok iddia ortaya atılmaya başladı. Yerli ve yabancı sayısız teknik direktör ismi gündeme gelirken, sarı-lacivertli yönetimin ile görüştüğü ortaya çıktı. Lucescu ile gerçekleştirilen temasın ardından ise bu kez tecrübeli hocanın oğlu 'nun ismi Fenerbahçe ile anılmaya başladı.

BABA OĞUL GELİYOR

Kalan haftalarda Fenerbahçe'yi çalıştaracağı belirtilen Mircea Lucescu'nun yeni sezon öncesi ise görevini oğlunun üstleneceği ileri sürüldü. Baba Lucescu'nun sportif direktörlüğe geçeceği, oğul Lucescu'nun da takımı çalıştıracağı kaydedildi. Babaoğul ile birlikte uzun vadeli bir yapının içinde çalışmaya sıcak bakan Fenerbahçe Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili açıklama yapacağını vurgulandı.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Lucescu ile görüştü Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe Lucescu ile görüştü"
Ersun Yanal'dan Ali Koç'a sitem Ersun Yanal'dan Ali Koç'a sitem
Keşke Fenerbahçe'nin başına Lucescu geçse "Keşke Fenerbahçe'nin başına Lucescu geçse"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör