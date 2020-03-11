12 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Konyaspor'a hazırlanıyor

Fenerbahçe Konyaspor'a hazırlanıyor
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 12.03.2020

'de en son sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kalan , Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda oynayacağı maçınını hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

'in 26. haftasında ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarının yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını 'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan sarı - lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertliler, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

F.Bahçe istemişti! Yeni takımı belli oldu haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin gizli forveti! Yaptığı katkıyla... F.Bahçe'nin gizli forveti! Yaptığı katkıyla...
F.Bahçe'de yıldız isim takımla çalışmalara başladı F.Bahçe'de yıldız isim takımla çalışmalara başladı
Fenerbahçe'de kara tablo Fenerbahçe'de kara tablo
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör