11 Mart 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'nin gündemindeki Roger Schmidt resmen PSV'de!
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020
Adı Fenerbahçe ile anılan Roger Schmidt, Hollanda ekibi PSV ile anlaştı. Hollanda ekibi Schmidt ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
PSV'den yapılan açıklamada, "Roger Schmidt ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 52 yaşındaki Alman teknik adam, bu sezonun bitmesinin ardından Ernest Faber'in yerine görev alacak. Ernest Faber ise PSV Akademisi'nin başına geçecektir." denildi.
PSV Futbol Direktörü John de Jong, "Roger Schmidt, teknik direktör olarak ilk tercihimizdi. Onunla sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
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