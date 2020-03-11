11 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin gündemindeki Roger Schmidt resmen PSV'de!

F.Bahçe istemişti! Yeni takımı belli oldu
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 11.03.2020 Giriş Tarihi: 11.03.2020

Adı ile anılan , ekibi ile anlaştı. Hollanda ekibi Schmidt ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

'den yapılan açıklamada, " ile 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. 52 yaşındaki Alman teknik adam, bu sezonun bitmesinin ardından Ernest Faber'in yerine görev alacak. Ernest Faber ise PSV Akademisi'nin başına geçecektir." denildi.

PSV Futbol Direktörü John de Jong, "Roger Schmidt, teknik direktör olarak ilk tercihimizdi. Onunla sözleşme imzaladığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Lucescu Fenerbahçe'yi açıkladı! haberin devamı

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