Fenerbahçe'nin gündemindeki Roger Schmidt resmen PSV'de!

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe'de, fatura teknik direktör Ersun Yanal'a kesilmiş ve 58 yaşındaki teknik adamla yollar ayrılmıştı. Bu gelişme sonrası ligde oynanan Yukatel Denizlispor karşılaşmasında takımın başında Zeki Murat Göle bulunmuştu. Konyaspor maçında da sarı-lacivertli takımın başında olacak Göle, Kanarya'nın başında 3. bir maça çıkamayacak. Bunun sebebi ise Göle'nin sadece A lisansının olup Pro lisansının olmaması. Hal böyle olunca sarı-lacivertli ekipte yeni teknik direktör arayışları hızlandı. Bu kapsamda birçok isim gündeme gelirken, daha önce ülkemizde Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu'dan da bomba açıklamalar geldi. Lucescu, Fenerbahçe'yi açıkladı ve sarı-lacivertli ekibin başkanıyla 2 kez görüştüğünü söyledi. İşte detaylar...