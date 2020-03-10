10 Mart 2020, Salı
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Kruse’nin hedefi Trabzon kupa maçı
Giriş Tarihi: 10.03.2020
Denizlispor maçında bileğinden sakatlanan Max Kruse sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Alman yıldız, "Selamün aleyküm. Sakatlığım için çok üzgünüm. 4-6 hafta forma giyemeyeceğim. Tedavi sürecini en iyi şekilde geçirip, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağımız rövanş maçına kadar iyileşmek istiyorum" dedi.
Denizlispor maçında bileğinden sakatlanan Max Kruse sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Alman yıldız, "Selamün aleyküm. Sakatlığım için çok üzgünüm. 4-6 hafta forma giyemeyeceğim. Tedavi sürecini en iyi şekilde geçirip, Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacağımız rövanş maçına kadar iyileşmek istiyorum" dedi.
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