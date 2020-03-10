10 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Kruse’nin hedefi Trabzon kupa maçı

Kruse’nin hedefi Trabzon kupa maçı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Denizlispor maçında bileğinden sakatlanan Max Kruse hesabından paylaşım yaptı. Alman yıldız, "Selamün aleyküm. Sakatlığım için çok üzgünüm. 4-6 hafta forma giyemeyeceğim. Tedavi sürecini en iyi şekilde geçirip, Türkiye Kupası'nda ile oynayacağımız rövanş maçına kadar iyileşmek istiyorum" dedi.

Denizlispor maçında bileğinden sakatlanan Max Kruse hesabından paylaşım yaptı. Alman yıldız, "Selamün aleyküm. Sakatlığım için çok üzgünüm. 4-6 hafta forma giyemeyeceğim. Tedavi sürecini en iyi şekilde geçirip, Türkiye Kupası'nda ile oynayacağımız rövanş maçına kadar iyileşmek istiyorum" dedi.
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