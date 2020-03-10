10 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

3 puan alalım fark 3’e insin

3 puan alalım fark 3’e insin
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.03.2020

G.Saray’ın 8 maç sonra Sivas deplasmanında puan kaybetmesi Yalçın’ın keyfini yerine getirdi.

G.Saray'ın 8 maç sonra Sivas deplasmanında puan kaybetmesi Yalçın'ın keyfini yerine getirdi. TT Stadı'nda oynanacak maç öncesinde Sivasspor-Galatasaray maçını yardımcılarıyla beraber izleyen Sergen, "Farkında mısınız bilmiyorum ama bu hafta kazanırsak G.Saray'la fark 3 puana inecek" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro... Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...
Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Lucescu ile görüştü Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe Lucescu ile görüştü"
Konyaspor maçı öncesi F.Bahçe'de alarm Konyaspor maçı öncesi F.Bahçe'de alarm
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör