10 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Daum&Schmidt ikilisi plase

Daum&Schmidt ikilisi plase
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Yönetimin bir diğer formül olarak Christoph Daum'un , Roger Schmidt'in ise teknik direktör olacağı seçenek üzerinde ciddi şekilde durduğu belirtiliyor. Bu projede ise şubesi Daum'a emanet edilecek

Yönetimin bir diğer formül olarak Christoph Daum'un , Roger Schmidt'in ise teknik direktör olacağı seçenek üzerinde ciddi şekilde durduğu belirtiliyor. Bu projede ise şubesi Daum'a emanet edilecek. Alman teknik adamın da onay verdiği Schmidt takımı çalıştıracak. 52 yaşındaki Schimdt ile pazarlıkların devam ettiği gelen haberler arasında...
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