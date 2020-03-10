Kadro silbaştan
Yeni sezonu planlamaya başlayan yönetim en az 5-6 nokta transfer yapacak.
Ligde artık yeni sezonu planlamaya başlayan Fenerbahçe'de kadroda da ciddi bir değişim yaşanması bekleniyor. Şimdilik Serdar Aziz, Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Vedat Muriqi dışındaki tüm oyuncuların durumuna 'belirsiz' olarak bakılıyor. Mehmet Ekici, Isla, Hasan Ali, Falette, Tolga Ciğerci'nin sözleşmeleri bitiyor. Bu isimlerden birçoğu ile yollar ayrılacak. Kaptan Emre ise teknik heyete dahil olacak. Yeni sezon için en az 5-6 nokta transfer yapılması hedefleniyor. Scout ekibi bu konuda yönetime rapor sunacak. Transfer görüşmelerine yeni hoca belli olduktan sonra start verilecek.
KONYA'YA YENİ 11!
F.Bahçe'de Falette, Kruse ve Sadık sakatlıkları, Altay, Serdar, Tolgay ve Ozan cezaları nedeniyle bu hafta forma giyemeyecek. Konya maçında ilk 11'in şu şekilde kurulması bekleniyor: Harun, Isla, Gustavo, Jailson, Hasan Ali, Emre, Tolga, M. Ekici, Dirar, Deniz, Muriç.
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