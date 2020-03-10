10 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Celtic pişmanlığı

Celtic pişmanlığı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.03.2020

F.Bahçe'nin yeniden gündemine giren Christoph Daum, The Mail'e samimi itiraflarda bulundu. 66 yaşındaki hoca, 2014 yılında 'ten teklif aldığını ve bunu reddettiğini açıkladı.

F.Bahçe'nin yeniden gündemine giren Christoph Daum, The Mail'e samimi itiraflarda bulundu. 66 yaşındaki hoca, 2014 yılında 'ten teklif aldığını ve bunu reddettiğini açıkladı. Daum, o dönem 'dan yeni ayrıldığını belirterek, "Depresyonda değildim ama o süre zarfında öfkeliydim. Celtic'e 'hayır' demem en büyük pişmanlığım" dedi.
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