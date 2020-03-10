10 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Avrupa tehlikesi

Avrupa tehlikesi
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 10.03.2020

Geride kalan 25 hafta sonunda 7. sırada yer alan Fenerbahçe'de Avrupa alarmı... yarı final ilk maçında Trabzon'a 2-1 yenilen Kanarya'nın bu kulvardan elenmesi halinde Avrupa için Süper Lig'i ilk 4 içinde tamamlaması gerekiyor.

Geride kalan 25 hafta sonunda 7. sırada yer alan Fenerbahçe'de Avrupa alarmı... yarı final ilk maçında Trabzon'a 2-1 yenilen Kanarya'nın bu kulvardan elenmesi halinde Avrupa için Süper Lig'i ilk 4 içinde tamamlaması gerekiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro... Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! 20 milyon euro...
Canlı yayında açıkladı! Fenerbahçe Lucescu ile görüştü Canlı yayında açıkladı! "Fenerbahçe Lucescu ile görüştü"
Konyaspor maçı öncesi F.Bahçe'de alarm Konyaspor maçı öncesi F.Bahçe'de alarm
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör