09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Futbol Takımı, 'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nde antrenörler Zeki Murat Göle, ve yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Bir grup sarı-lacivertli futbolcu ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

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