09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Stoper yine Jailson’a kaldı

Stoper yine Jailson’a kaldı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

Savunmada 'in cezalı duruma düşmesi sıkıntıya neden oldu. Falette ve Sadık'ın da sakat olması nedeniyle bu mevkide ibre yeniden Jailson'a döndü

Savunmada 'in cezalı duruma düşmesi sıkıntıya neden oldu. Falette ve Sadık'ın da sakat olması nedeniyle bu mevkide ibre yeniden Jailson'a döndü. Konya deplasmanında teknik heyetin mecburen stoperde tandemi Jailson- Gustavo ikilisi ile oluşturması bekleniyor. Kalede ise cezalı Altay'ın yerine yer alacak.
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