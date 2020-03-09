09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Avcı beklemede!

Avcı beklemede!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 09.03.2020 Giriş Tarihi: 09.03.2020

Yabancı hoca adayları ile uzlaşı sağlanamaması halinde F.Bahçe rotayı yerli isimlere çevirecek. Boşta olan , yönetimden haber bekliyor.

Yabancı hoca adayları ile uzlaşı sağlanamaması halinde F.Bahçe rotayı yerli isimlere çevirecek. Boşta olan , yönetimden haber bekliyor. Avcı ile görüşme olmadığı açıklansa da tecrübeli isim gündemde yer alıyor. Erol Bulut teklif götürülmesi beklenen diğer isim. Bir kesim ise 'u istiyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Rıdvan Dilmen'den! Ali Koç'u aradım ve... F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü Rıdvan Dilmen'den! "Ali Koç'u aradım ve..."
Fenerbahçe'den açıklama! Yeni hocamız... Fenerbahçe'den açıklama! Yeni hocamız...
F.Bahçe ve G.Saray'da koronavirüs endişesi! Belhanda ve Dirar... F.Bahçe ve G.Saray'da koronavirüs endişesi! Belhanda ve Dirar...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör