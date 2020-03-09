09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Ferdi şaşırttı

Ferdi şaşırttı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'ın fazla oynatmadığı için eleştiri aldığı Ferdi Kadıoğlu, Denizli maçında bulduğu şansı kullanamadı. İlk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu son derece etkisiz bir sergileyince devrede kenara alındı.

Ersun Yanal'ın fazla oynatmadığı için eleştiri aldığı Ferdi Kadıoğlu, Denizli maçında bulduğu şansı kullanamadı. İlk 11'de sahaya çıkan genç oyuncu son derece etkisiz bir sergileyince devrede kenara alındı. Ferdi'nin istikrarsızlığı kendisine inananları hayal kırıklığına uğrattı. 20 yaşındaki Kadıoğlu bu sezon 4 gol, 3 asist üretti.
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